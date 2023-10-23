Войнаровски: Харден не тренируется с «Филадельфией». Непонятно, сыграет ли он с «Милуоки»

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поделился новостями о положении разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Источники ESPN сообщают, что Джеймс Харден остаётся в стороне от «Филадельфии», пока команда готовится к сегодняшней тренировке. Становится всё менее понятно, сможет ли Харден сыграть в первом матче «Сиксерс» с «Милуоки» в четверг», — написал Войнаровски на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: