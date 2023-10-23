Захар Ведищев: победа над «Зенитом» — начало новой истории, наша чёрная полоса закончилась

Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:67). Ведищев стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 17 очков.

«Нам наконец-то удалось хорошо отзащищаться на протяжении почти всего матча. У нас был неудачный отрезок в начале сезона, но, надеюсь, после сегодняшней игры мы сможем говорить о нём в прошедшем времени. Победа над «Зенитом» — это хорошая отправная точка для начала новой истории. Думаю, наша чёрная полоса закончилась. И, конечно, нельзя не сказать о наших болельщиках. Их поддержка оказалась сегодня одним из главных факторов, предопределивших нашу победу.

Почему я во второй половине набрал меньше очков, чем в первой? Во второй половине я больше играл первого номера. Соответственно, был больше сосредоточен на созидании, на том, чтобы мяч двигался в атаке.

Как оцениваю свою форму? Чувствую себя отлично. Сейчас вошёл в игровой ритм, набрал хорошую форму», — приводит слова Ведищева сайт краснодарского клуба.