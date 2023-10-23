Яннис Адетокунбо: Леброн Джеймс — лучший игрок в истории, и всё ещё остаётся им

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал своего коллегу по амплуа из «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола.

«Некоторые парни могут сказать, что он второй лучший игрок в истории после Майкла Джордана. Но такие ребята, как я, говорят, что Леброн — лучший, и всё ещё остаётся им», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «озёрники» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Предстоящий сезон НБА станет 21-м в карьере Джеймса.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: