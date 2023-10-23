МБА в напряжённой концовке вырвала победу у «Руны» в матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Руна». Встреча проходила в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой МБА со счётом 86:84.

В первой четверти хозяева смогли быстро оторваться в счёте. По ходу игрового отрезка преимущество МБА достигало 16 очков, но во второй четверти гости смогли сократить отставание до семи очков. Вторая половина прошла в упорной борьбе, в которой команды по очереди захватывали лидерство. В самой концовке встречи хозяева оказались точнее.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Андрей Лопатин, на счету которого 21 очко и шесть подборов.

Эта победа стала второй для МБА в шести сыгранных матчах текущего сезона. В активе «Руны» четыре победы и два поражения.