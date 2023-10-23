МБА в напряжённой концовке вырвала победу у «Руны» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Руна». Встреча проходила в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой МБА со счётом 86:84.
В первой четверти хозяева смогли быстро оторваться в счёте. По ходу игрового отрезка преимущество МБА достигало 16 очков, но во второй четверти гости смогли сократить отставание до семи очков. Вторая половина прошла в упорной борьбе, в которой команды по очереди захватывали лидерство. В самой концовке встречи хозяева оказались точнее.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Андрей Лопатин, на счету которого 21 очко и шесть подборов.
Эта победа стала второй для МБА в шести сыгранных матчах текущего сезона. В активе «Руны» четыре победы и два поражения.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
86 : 84
Руна
Москва, Россия
МБА: Лопатин - 21, Хоменко - 11, Касаткин - 11, Минченко - 11, Воронов - 11, Коновалов - 11, Барашков - 4, Трушкин - 2, Клюев - 2, Валиев - 2, Шейко, Якушин
Руна: Хилл - 27, Тайус - 15, Раданов - 14, Сопин - 8, Комиссаров - 6, Походяев - 6, Попов - 5, Жмако - 3, Малофеев, Митькин, Савин
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