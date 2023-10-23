Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» и Джейден Макдэниелс заключили пятилетний контракт на $ 136 млн

«Миннесота» и Джейден Макдэниелс заключили пятилетний контракт на $ 136 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс заключил с командой новый пятилетний контракт на сумму $ 136 млн.

«Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс согласился на пятилетнее продление контракта на сумму $ 136 млн, как мне сообщили его агенты», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В регулярном чемпионате прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации 23-летний Макдэниелс принял участие в 79 матчах, набирая 12,1 очка, делая 3,9 подбора и 1,9 результативной передачи в среднем за игру.

В плей-офф, где «Миннесота», пробившаяся через плей-ин, уступила «Денверу» в первом раунде (1-4 в серии), Макдэниелс ни разу не появился на площадке.

Крис Финч — в зоне риска:
Кому стоит опасаться за свою работу? Тренеры НБА, которые рискуют потерять должность
Кому стоит опасаться за свою работу? Тренеры НБА, которые рискуют потерять должность

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android