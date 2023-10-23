Чарания: Томпсон хочет больше, чем предлагает «Голден Стэйт». Переговоры зашли в тупик

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о развитии ситуации с новым контрактом атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.

«Уорриорз» и Клэй Томпсон обсуждали продление контракта, но, насколько мне известно, стороны по-прежнему значительно расходятся в сумме контракта и его продолжительности. Судя по тому, что мне рассказали, переговоры сейчас зашли в тупик, потому что Томпсон хочет гораздо большего, чем то, что предлагают «Уорриорз» — как по сроку контракта, так и по зарплате.

Но «Уорриорз» не привыкать иметь дело со свободными агентами. Мы видели это на примере Дрэймонда Грина, которого не продлили в прошлом году, а потом у него был хороший год, и в итоге ему дали контракт. Они сохранили его и сохранили свою большую тройку вместе.

На данный момент все признаки указывают на то, что Клэй Томпсон следующим летом станет свободным агентом и не получит продление контракта. «Уорриорз» хотят позаботиться о нём, хотят сохранить его, но они также хотят посмотреть, как сложится для него новый сезон. Клэю Томпсону придётся нелегко», — рассказал Чарания в эфире программы Run It Back.

Клэй Томпсон забросил с центра площадки: