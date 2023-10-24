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Кто является лучшим лёгким форвардом Евролиги на данный момент?

Сегодня мы продолжаем серию опросов с целью узнать лучших игроков Евролиги на каждой позиции по мнению гостей «Чемпионата». Кто является лучшим лёгким форвардом европейского баскетбола на данный момент? Хотим знать ваше мнение.

Уилл Клайберн в минувшем сезоне в среднем набирал 16,6 очка (49,2% двухочковых, 36,6% трёхочковых). Его «Анадолу Эфес» занял 11-е место в минувшем регулярном сезоне Евролиги.

Шейвон Шилдс: 12,7 очка и 1,7 перехвата в нынешнем сезоне. «Олимпия Милан» отличилась пока что одной победой в нынешнем розыгрыше, а в прошлом заняла 12-е место.

Габриэль Дек: 12,3 очка в минувшем сезоне (63,4% двухочковых, 31,9% двухочковых). «Реал» Мадрид — действующий чемпион.

Бонзи Колсон: 17,7 очка (69,2% двухочковых и 21,4% трёхочковых). «Маккаби» одержал две победы в первых трёх турах.

Рокас Гедрайтис: 11,8 очка (40% двухочковых, 45,5% трёхочковых). «Црвена Звезда» располагается на 13-м месте в таблице.

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