Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кто является лучшим лёгким форвардом Евролиги на данный момент?

Кто является лучшим лёгким форвардом Евролиги на данный момент?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня мы продолжаем серию опросов с целью узнать лучших игроков Евролиги на каждой позиции по мнению гостей «Чемпионата». Кто является лучшим лёгким форвардом европейского баскетбола на данный момент? Хотим знать ваше мнение.

Уилл Клайберн в минувшем сезоне в среднем набирал 16,6 очка (49,2% двухочковых, 36,6% трёхочковых). Его «Анадолу Эфес» занял 11-е место в минувшем регулярном сезоне Евролиги.

Шейвон Шилдс: 12,7 очка и 1,7 перехвата в нынешнем сезоне. «Олимпия Милан» отличилась пока что одной победой в нынешнем розыгрыше, а в прошлом заняла 12-е место.

Габриэль Дек: 12,3 очка в минувшем сезоне (63,4% двухочковых, 31,9% двухочковых). «Реал» Мадрид — действующий чемпион.

Бонзи Колсон: 17,7 очка (69,2% двухочковых и 21,4% трёхочковых). «Маккаби» одержал две победы в первых трёх турах.

Рокас Гедрайтис: 11,8 очка (40% двухочковых, 45,5% трёхочковых). «Црвена Звезда» располагается на 13-м месте в таблице.

Лучший АЗ?
Опрос
Кто является лучшим атакующим защитником Евролиги на данный момент?

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android