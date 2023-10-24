Адетокунбо — об обмене Лилларда: у меня не было никакой стратегии, это произошло без меня

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что у него не было никаких предложений по развитию команды до обмена разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на слухи, распространяемые некоторыми журналистами.

«У меня была стратегия, и я предложил руководству обменять Лилларда? Нет, обмен произошёл без меня. У меня не было никакой стратегии. Я всегда, каждый год, говорю это. Могу поискать и найти пять статей, в которых я говорю это с тех пор, как мне было 22 года, понимаете?» — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

Напомним, 33-летний Лиллард в это межсезонье перешёл в «Милуоки» из «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: