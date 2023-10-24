Инсайдер: если Бронни Джеймс будет на драфте НБА-2024, «Лейкерс» найдут способ забрать его

Инсайдер The Athletic Джо Вардон выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» найдут способ заполучить на драфте сына форварда Леброна Джеймса — Бронни.

«Если Леброн откажется от опции игрока в контракте, то следующим летом может стать свободным агентом. Серьёзная проблема со здоровьем, которая случилась летом с его сыном Бронни и потенциально задержала его участие в драфте НБА, может стать единственным большим фактором, влияющим на решение Джеймса.

Он хотел бы иметь возможность поиграть в одной команде со своим сыном. И если Бронни будет на драфте, большинство инсайдеров считает, что «Лейкерс» найдут способ добиться того, чтобы это произошло в Лос-Анджелесе», — написал Вардон в своей колонке на The Athletic.

Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата: