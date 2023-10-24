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Шэмс Чарания: Дрэймонд Грин не сможет сыграть в первом матче сезона с «Финиксом»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не поможет команде в первом матче регулярного чемпионата нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз».

«Игрок «Уорриорз» Дрэймонд Грин не сможет принять участие в первом матче нового сезона с «Санз» из-за растяжения связок лодыжки», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в начале октября стало известно, что 33-летний баскетболист выбыл на две недели из-за повреждения левого голеностопа.

Матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» пройдёт в среду, 25 октября. Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о состоянии игрока.

Слова Керра о Грине: Стив Керр высказался о травме Дрэймонда Грина в преддверии регулярного сезона НБА

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: