Адетокунбо договорился с «Милуоки» о продлении контракта, средняя зарплата — $ 62 млн

Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо и руководство «Милуоки Бакс» достигли соглашения по поводу продления контракта на три года и общую сумму $ 186 млн. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Отметим, что Адетокунбо был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года под общим 15-м номером командой из Висконсина. В течение десяти сезонов греческий форвард дважды признавался MVP, а в 2021 году стал чемпионом НБА.

В минувшем регулярном сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 31,1 очка, делая 11,8 подбора и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых — 27,5.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: