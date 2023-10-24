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Адетокунбо договорился с «Милуоки» о продлении контракта, средняя зарплата — $ 62 млн

Адетокунбо договорился с «Милуоки» о продлении контракта, средняя зарплата — $ 62 млн
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Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо и руководство «Милуоки Бакс» достигли соглашения по поводу продления контракта на три года и общую сумму $ 186 млн. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Отметим, что Адетокунбо был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года под общим 15-м номером командой из Висконсина. В течение десяти сезонов греческий форвард дважды признавался MVP, а в 2021 году стал чемпионом НБА.

В минувшем регулярном сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 31,1 очка, делая 11,8 подбора и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,3, трёхочковых — 27,5.

Дебют Янниса и Лилларда:
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30 очков и 10 подборов на двоих — о многом говорит? Лиллард и Яннис провели первый матч

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

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