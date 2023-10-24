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В «Далласе» предложили $ 41 млн 18-му номеру драфта НБА 2020 года

В «Далласе» предложили $ 41 млн 18-му номеру драфта НБА 2020 года
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Атакующий защитник Джош Грин и руководство «Даллас Маверикс» достигли соглашения по поводу продления контракта. Как отмечает ESPN US, в рамках нового соглашения Грин заработает $ 41 млн в течение трёх лет.

Отметим, что 22-летний баскетболист был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим 18-м номером «Далласом». В дебютном сезоне защитник принял участие лишь в 39 матчах, выйдя в старте пять раз.

В минувшем регулярном сезоне Грин принял участие в 60 встречах, набирая в среднем 9,1 очка, делая три подбора и 1,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,7, трёхочковых — 40,2.

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