«Атланта» договорилась с центровым Оконгву о продлении контракта на $ 62 млн

Руководство «Атланты Хоукс» договорилось с центровым Оньекой Оконгву по поводу продления контракта, информирует инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Отмечается, что новое соглашение рассчитано на четыре года и общую сумму $ 62 млн.

Оньека Оконгву был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим шестым номером. В дебютном сезоне 22-летний баскетболист отыграл 50 матчей.

В минувшем регулярном сезоне центровой принял участие в 80 встречах, набирая в среднем 9,9 очка, делая 7,2 подбора и 1,3 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 63,8, трёхочковых — 30,8.

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес: