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Защитник «Сакраменто» рассказал, в какой форме находится Стефен Карри

Защитник «Сакраменто» рассказал, в какой форме находится Стефен Карри
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Дэвион Митчелл выразил мнение, что разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в данный момент находится в своей лучшей форме.

«Стефен Карри с годами становится только лучше. Он действительно очень хороший баскетболист. Сейчас он находится в лучшей форме, чем кто-либо», — приводит слова Митчелла обозреватель FOX40 News Шон Каннингем в своих социальных сетях.

Отметим, что в минувшей предсезонной подготовке 35-летний Карри принял участие в четырёх матчах, в среднем набирая 16,8 очка, делая 3,3 подбора и три результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 48,1.

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