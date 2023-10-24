Энтони продолжит выступать за «Орландо», по новому контракту защитник заработает $ 39 млн

Разыгрывающий Коул Энтони и руководство «Орландо Мэджик» достигли соглашения по поводу продления контракта на три года и общую сумму $ 39 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Отметим, что 23-летний Энтони был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим 15-м номером командой из Флориды. В дебютном сезоне защитник отыграл 47 матчей, 34 из них — в старте.

В минувшем регулярном сезоне Энтони принял участие в 60 встречах, набирая в среднем 13 очков, делая 4,8 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,4, трёхочковых — 36,4.