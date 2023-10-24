«Милуоки» был готов и на большую сумму». Гомельский — о новом контракте Янниса Адетокунбо

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский отреагировал на новый контракт тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо с клубом из Висконсина.

«Продление контракта Янниса Адетокунбо с «Милуоки Бакс» для меня — это как пример нормального, человеческого и доверительного отношения между звёздным игроком и клубом. Даже несмотря на то, что это продление было подписано за несколько часов до дедлайна, который наступал в полдень понедельника по восточному времени США.

Не было скандала, не было взаимных угроз. Адетокунбо подписал трёхлетнее продление на сумму $ 186 млн. Я думаю, что если бы не правила НБА, а $ 62 млн в год — это сейчас для Адетокунбо максимум, разрешённый правилами НБА, — то «Милуоки» был готов и на большую сумму. И второе условие, которое выдвинул Адетокунбо, — это подписание ещё одного звёздного игрока.

И «Милуоки», как вы помните, усилился Дэмьеном Лиллардом. Интересно, что два этих игрока уже нашли общий язык и на площадке взаимодействуют в предсезонных играх просто замечательно. Есть ещё один момент, на который хотелось бы обратить внимание: в условиях продлённого контракта на три года есть ещё два пункта, которые являются выбором игрока.

Есть возможность продлить ещё на год это соглашение в 2025 году, когда Адетокунбо получит статус абсолютно свободного агента, и второй момент — это «Правило НБА +38» — когда игроку больше 38 лет — продлить на максимально возможный срок. И, конечно, мне хочется подчеркнуть одну вещь: «Милуоки» подписал Янниса Адетокунбо очень молодым десять лет назад, в 2013 году, и сделал максимум возможного для того, чтобы способности талантливого юноши развить. И это получилось.

Посмотрите, кроме титула чемпиона НБА, ведь у Янниса ещё отличная коллекция индивидуальных титулов: он дважды MVP регулярного сезона, он MVP финала и он лучший защищающийся игрок в одном из своих сезонов. А такая коллекция, кроме него, есть ещё только у двух великих игроков — у Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона. Это отличная компания», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.