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Че Флорес признался, что он первый небинарный транс-арбитр в НБА

Че Флорес признался, что он первый небинарный транс-арбитр в НБА
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Че Флорес стал первым небинарным и трансгендерным судьёй НБА, о чём он рассказал в статье, опубликованной в понедельник в журнале GQ.

«Мне не хватало одной детали — никто не знал, как я себя идентифицирую. Когда меня неправильно называли «она/он», это всегда было как удар ниже пояса. Теперь я могу гораздо спокойнее смотреть на мир и даже на свою работу.

Я просто думаю о том, что молодые люди смотрят на кого-то, кто находится на высокой сцене и не использует это. И я ни в коем случае не использую лигу в своих интересах. Это просто для того, чтобы молодые ребята знали, что мы можем существовать, мы можем быть успешными во всех областях», — сказал Флорес.

В прошлом сезоне Флорес отработал на 35 играх НБА.

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