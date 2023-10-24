Стало известно, когда Дражен Анзулович вернётся в расположение «Самары»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович вернётся в расположение команды в конце текущей недели, сообщил президент самарского клуба Камо Погосян.

«Анзулович вернётся к концу этой недели. К игре с «Локомотивом» он готовить команду не будет. Дай бог, если он успеет к этому матчу. Так что подготовкой к ближайшей игре будут заниматься его помощники Стипе Кулиш и Владислав Коновалов. Но Анзулович постоянно на прямой связи со своим штабом, он держит руку на пульсе», — приводит слова Погосяна «Матч ТВ».

Напомним, 22 октября проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и казанский УНИКС. Игра проходила во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Андреем Шарапой. Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 104:93.