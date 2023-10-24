«Они должны это сделать». Кевин Дюрант — о выводе его номера из обращения в «Голден Стэйт»

Форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант считает, что в «Голден Стэйт Уорриорз» должны вывести майку с его номером из обращения.

«Джо Лэйкоб должен это сделать. Посмотрите на резюме. Это ведь послужит мне основанием для того, чтобы вывести номер из обращения? Хочу ли я, чтобы меня чествовала команда, ради которой я работал? Конечно, я был бы рад этому. У меня там было несколько замечательных моментов. Я построил там прочные отношения. Да, чувак. Да, чёрт возьми, это было бы здорово. Я люблю эту организацию. Я люблю своё время там, серьёзно», — приводит слова Дюранта Hoopshype.

Отметим, что в среду, 25 октября, «Голден Стэйт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Начало встречи назначено на 5:00 мск. В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: