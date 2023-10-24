Верное ли решение принял Яннис Адетокунбо, переподписав контракт с «Милуоки»?

Ночью с 23 на 24 октября стало известно, что греческий тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо переподписал контракт с командой на три года вплоть до сезона-2026/2027 на общую сумму $ 186 млн.

У игрока будет опция продления контракта ещё на один сезон. Правильное ли решение для своей карьеры принял Яннис? Хотим знать ваше мнение.

Минувшим летом Адетокунбо заявлял, что не желает оставаться в «Милуоки» до конца своей карьеры, если те не проявят достаточных амбиций по формированию чемпионского состава. В итоге «Бакс» выменяли разыгрывающего Дэмьена Лилларда, что и стало поводом для того, чтобы грек решился переподписать контракт с командой, хотя изначально не собирался этого делать в текущем году.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: