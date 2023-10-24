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Верное ли решение принял Яннис Адетокунбо, переподписав контракт с «Милуоки»?

Верное ли решение принял Яннис Адетокунбо, переподписав контракт с «Милуоки»?
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Ночью с 23 на 24 октября стало известно, что греческий тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо переподписал контракт с командой на три года вплоть до сезона-2026/2027 на общую сумму $ 186 млн.

У игрока будет опция продления контракта ещё на один сезон. Правильное ли решение для своей карьеры принял Яннис? Хотим знать ваше мнение.

Минувшим летом Адетокунбо заявлял, что не желает оставаться в «Милуоки» до конца своей карьеры, если те не проявят достаточных амбиций по формированию чемпионского состава. В итоге «Бакс» выменяли разыгрывающего Дэмьена Лилларда, что и стало поводом для того, чтобы грек решился переподписать контракт с командой, хотя изначально не собирался этого делать в текущем году.

Мнение Гомельского:
Эксклюзив
«Милуоки» был готов и на большую сумму». Гомельский — о новом контракте Янниса Адетокунбо

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

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