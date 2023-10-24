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Лу Уильямс считает, что Гилджес-Александер входит в топ-5 игроков НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс считает защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера игроком, входящим в топ-5 игроков в НБА на данный момент.

«Я думаю, что он игрок топ-5 в этом году», — приводит слова Уильямса ChandlerParsons.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 25-летний Гилджес-Александер принял участие в 68 матчах, набирая в среднем 31,4 очка, делая 5,5 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 51%, трёхочковых — 34,5%.

Лу Уильямс — трёхкратный обладатель награды лучшему шестому игроку (2015, 2018, 2019). Вместе с Уильямсом три раза награду получал только Джамал Кроуфорд.

Ар Джей Барретт и Шей Гилджес-Александер проводят бросковую тренировку перед ЧМ: