Главный тренер «Уралмаша» прокомментировал победу над «Пармой»

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич высказался после победы в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» (78:74).

«Хочу поздравить болельщиков с важной победой. Спасибо ребятам за игру. Также для нас важно и то, что мы играли в полном составе. Это также для нас было очень положительной стороной сегодняшней игры», — приводит слова Павичевича сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Гарретт Нэвелс, который принёс своей команде 17 очков, четыре подбора и пять результативных передач.

«Уралмаш» одержал третью победу в шести матчах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. В следующем матче екатеринбургский клуб на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород».