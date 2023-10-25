Евгений Пашутин: два подбора «Уралмаша» на последних минутах решили исход встречи

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение в домашнем матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (74:78).

«Это была сложная игра, «Уралмаш» играет в физически жёсткий баскетбол. Все игроки с хорошим броском, соперник усилился под кольцом. Нашей задачей на игру было следующее: не позволять убегать в быстрый отрыв, контролировать снайперов и подбор. В первой четверти это удавалось, но во второй после своих неудачных бросков позволили сопернику забивать лёгкие мячи в быстром отрыве и почувствовать игру. Появилась нервозность, стали совершать потери и появились быстрые неподготовленные броски.

После большого перерыва мы стали контролировать игру в нападении и чуть лучше защищаться со снайперами. В концовке четверти был равный счёт, но при невынужденных потерях «Уралмаш» немного вырывался вперёд. В заключительной четверти капитан команды Александр Платунов своими результативными действия дал энергии команде, но два подбора под щитом от соперника на последних минутах встречи решили её исход.

Также соперник пробил 15 фолов, а мы всего семь, в первой четверти их вообще не пробивали. Одними бросками играть очень сложно. По сути мы хорошо нападали в концовке, но не смогли отбить несколько атак соперника. Мы начинаем лучше играть, когда отстаём по очкам «-6» или «-10», это моя ответственность.

Мы должны с первых минут дорожить мячом, контролировать игру и быть готовыми к агрессивному баскетболу. Сейчас для нас сложный период, но самое главное, что мы должны сделать — это восстановиться, объединиться, проанализировать ошибки и играть на победу в следующих матчах», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.