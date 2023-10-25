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Шэмс Чарания: «Финикс» наказан лишением выбора во втором раунде за контракт с Ойбанксом

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Финикс Санз» будет наказан за ранние переговоры с форвардом Дрю Ойбанксом. Клуб лишится права выбора во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Санз» лишились права выбора во втором раунде драфта 2024 года из-за ранних переговоров с Дрю Ойбанксом о подписании его свободным агентом», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация проводит расследование в отношении «Финикс Санз» из-за раннего контракта с Ойбанксом.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 26-летний Дрю Ойбанкс выступал в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Брэдли Бил показался в форме «Финикс Санз»: