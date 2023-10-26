Тренер «Минска» — о поражении от ЦСКА: рад, что ребята сыграли против такого соперника

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА (84:112).

«Рад, что удалось задействовать всех ребят, дать им шанс поиграть против такого солидного, качественного соперника. Порадовало наше нападение, мы провели пока что самый результативный матч в сезоне. Особенно в первой половине проводили хорошие, качественные атаки.

С другой стороны, пропустили 112 очков: при всём уважении к сопернику должны были сработать лучше. Не получилось многое, что запланировали. Особенно против игры под кольцом, где ЦСКА значительно превосходит нас в габаритах и мастерстве. С другой стороны, впервые в этом сезоне выиграли подбор. Хочется добавлять и дальше», — приводит слова Вергуна сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Минск» проиграл все шесть матчей в новом сезоне Единой лиги ВТБ.