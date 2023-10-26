Платунов — о поражении от «Уралмаша»: обязаны дома выигрывать матчи с соседями по таблице

Капитан «Пармы» Александр Платунов высказался после домашнего поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (74:78). Платунов отметился в протоколе 13 очками, двумя подборами и двумя результативными передачами.

«Мы, конечно, очень огорчены сегодняшним поражением. Матчи с соседями по турнирной таблице и на домашней арене мы обязаны выигрывать. Хочется, как всегда, поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря на всё, собирают полный зал каждую игру и поддерживают нас. Мы играем ради них. Спасибо друзья, мы вами очень дорожим и ждём вас на следующих матчах!» — приводит слова Платунова пресс-служба пермского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Парма» потерпела четыре поражения в шести встречах. В следующем туре команда Евгения Пашутина отправится в гости к МБА.