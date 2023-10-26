Войнаровски представил актуальную информацию о возможном переходе Хардена в «Клипперс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в очередной раз высказался по поводу возможного обмена разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«По моим данным, с началом сезона — по крайней мере в обозримом будущем — «Клипперс» отказываются от переговоров по Джеймсу Хардену. По сути, они приостановили все разговоры», — сказал Войнаровски в эфире программы NBA Countdown.

Отметим, что Харден настаивал на своём обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: