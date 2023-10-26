Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист ESPN: я ненавижу все эти истории о том, как мы разносим в пух и прах Дэвиса

Журналист ESPN: я ненавижу все эти истории о том, как мы разносим в пух и прах Дэвиса
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс высказался по поводу постоянной критики СМИ в адрес тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Я ненавижу все эти истории о том, как мы разносим в пух и прах Энтони Дэвиса за то, что просим его сделать то, чего мы от него ожидаем», — сказал Спирс в эфире программы NBA on ESPN.

Отметим, что в матче с «Денвером» Энтони Дэвис провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, отметившись 17 очками (6 из 17 с игры), восемью подборами, четырьмя передачами и двумя блок-шотами.

Примечательно, что во второй половине встречи Дэвис не набрал ни одного очка, не реализовав ни одной попытки из шести.

«Лейкерс» и «Наггетс» — принципиальные соперники?
«Если мы у них на уме, то это их проблемы». В НБА появятся новые принципиальные соперники?
«Если мы у них на уме, то это их проблемы». В НБА появятся новые принципиальные соперники?

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android