Журналист ESPN: я ненавижу все эти истории о том, как мы разносим в пух и прах Дэвиса

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс высказался по поводу постоянной критики СМИ в адрес тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Я ненавижу все эти истории о том, как мы разносим в пух и прах Энтони Дэвиса за то, что просим его сделать то, чего мы от него ожидаем», — сказал Спирс в эфире программы NBA on ESPN.

Отметим, что в матче с «Денвером» Энтони Дэвис провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, отметившись 17 очками (6 из 17 с игры), восемью подборами, четырьмя передачами и двумя блок-шотами.

Примечательно, что во второй половине встречи Дэвис не набрал ни одного очка, не реализовав ни одной попытки из шести.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: