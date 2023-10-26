Андре Драммонд в быстром отрыве заставил Чета Холмгрена потерять равновесие

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт 61:55 в пользу гостей.

В начале второй четверти центровой «Оклахома-Сити» Чет Холмгрен совершил потерю, а центровой «Чикаго» Андре Драммонд сделал перехват и в быстром отрыве реализовал лэй-ап, заставив таким образом Холмгрена потерять равновесие в своей «краске».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Чет Холмгрен был выбран на драфте НБА 2022 года под общим вторым номером, однако полностью пропустил сезон-2022/2023 из-за травмы. Андре Драммонд, в свою очередь, выступает за «Буллз» с 2022 года.