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Андре Драммонд в быстром отрыве заставил Чета Холмгрена потерять равновесие

Андре Драммонд в быстром отрыве заставил Чета Холмгрена потерять равновесие
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт 61:55 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Лавин - 16, Уайт - 15, Вучевич - 11, Крэйг - 11, Досунму - 8, Уильямс - 8, Драммонд - 6, Карузо - 6, Картер - 3, Филлипс, Терри, Тэйлор
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Гидди - 16, Уильямс - 16, Джо - 14, Уоллес - 13, Холмгрен - 11, Дженг - 9, Дорт - 8, Сарр - 4, Уиггинс - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич

В начале второй четверти центровой «Оклахома-Сити» Чет Холмгрен совершил потерю, а центровой «Чикаго» Андре Драммонд сделал перехват и в быстром отрыве реализовал лэй-ап, заставив таким образом Холмгрена потерять равновесие в своей «краске».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Чет Холмгрен был выбран на драфте НБА 2022 года под общим вторым номером, однако полностью пропустил сезон-2022/2023 из-за травмы. Андре Драммонд, в свою очередь, выступает за «Буллз» с 2022 года.

Холмгрен против Дюранта:
Прошлое и будущее «Оклахомы»! Кевин Дюрант сыграл против Чета Холмгрена в двусторонке
Видео
Прошлое и будущее «Оклахомы»! Кевин Дюрант сыграл против Чета Холмгрена в двусторонке
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