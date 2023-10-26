«Нью-Йорк» проиграл «Бостону» в концовке, Джейсон Тейтум набрал 34 очка

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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс». Гости одержали в нём победу со счётом 108:104.

В составе «Нью-Йорка» самыми результативными игроками стали защитники Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли. На счету обоих по 24 очка. Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 15 очков, у форварда Джулиуса Рэндла — 14 очков, а также 11 подборов и семь результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На счету американца 34 очка. Также он сделал 11 подборов. Его партнёр по команде, латвийский центровой Кристапс Порзингис набрал 30 очков и сделал восемь подборов. На счету защитника гостей Деррика Уайта 12 очков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.