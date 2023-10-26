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«Нью-Йорк» проиграл «Бостону» в концовке, Джейсон Тейтум набрал 34 очка

«Нью-Йорк» проиграл «Бостону» в концовке, Джейсон Тейтум набрал 34 очка
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс». Гости одержали в нём победу со счётом 108:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Куикли - 24, Барретт - 24, Брансон - 15, Рэндл - 14, Гримс - 11, Харт - 7, Хартенштайн - 7, Робинсон - 2, Дивинченцо, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Порзингис - 30, Уайт - 12, Браун - 11, Холидэй - 9, Хорфорд - 8, Притчард - 4, Бриссетт, Михайлюк, Уолш, Хозер, Корнет, Бэнтон, Стивенс, Кета

В составе «Нью-Йорка» самыми результативными игроками стали защитники Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли. На счету обоих по 24 очка. Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 15 очков, у форварда Джулиуса Рэндла — 14 очков, а также 11 подборов и семь результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На счету американца 34 очка. Также он сделал 11 подборов. Его партнёр по команде, латвийский центровой Кристапс Порзингис набрал 30 очков и сделал восемь подборов. На счету защитника гостей Деррика Уайта 12 очков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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