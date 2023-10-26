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Виктор Вембаньяма в матче с «Далласом» набрал первые официальные очки в НБА

На данный момент идёт матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написании новости счёт 58:56 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте встречи центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил передачу от атакующего защитника Девина Васселла и реализовал трёхочковый бросок, набрав таким образом свои первые официальные очки в НБА.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что предстоящий сезон-2023/2024 станет для 19-летнего Вембаньямы первым в лиге. Француз был выбран «Спёрс» под первым номером на драфте 2023 года.

Ранее «Чемпионат» провёл опрос среди пользователей, задав следующий вопрос: «Сможет ли Вембаньяма попасть на Матч всех звёзд НБА в свой дебютный сезон?»