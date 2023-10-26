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Билли Донован рассказал о конфликте между игроками «Чикаго» после матча с «Оклахома-Сити»

Билли Донован рассказал о конфликте между игроками «Чикаго» после матча с «Оклахома-Сити»
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Репортёр Джулиа Поу сообщила, что главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован поделился информацией о конфликте между игроками команды после разгромного поражения в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

«Билли Донован сказал, что когда он зашёл в раздевалку к игрокам, у них уже шли жаркие споры. Донован спросил, нужно ли ему оставить игроков, те сказали, что да, и тренер ушёл из раздевалки. Наставник заявил, что принятие конфликтной ситуации является одной из важнейших целей на сезон», — написала Поу в своём профиле социальной сети X (ранее — Twitter).

«Оклахома-Сити» победила со счётом 124:104. Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 31 очко и отдавший 10 результативных передач.

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26 октября 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Лавин - 16, Уайт - 15, Вучевич - 11, Крэйг - 11, Досунму - 8, Уильямс - 8, Драммонд - 6, Карузо - 6, Картер - 3, Филлипс, Терри, Тэйлор
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Гидди - 16, Уильямс - 16, Джо - 14, Уоллес - 13, Холмгрен - 11, Дженг - 9, Дорт - 8, Сарр - 4, Уиггинс - 2, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич
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