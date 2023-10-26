Билли Донован рассказал о конфликте между игроками «Чикаго» после матча с «Оклахома-Сити»

Репортёр Джулиа Поу сообщила, что главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован поделился информацией о конфликте между игроками команды после разгромного поражения в матче с «Оклахома-Сити Тандер».

«Билли Донован сказал, что когда он зашёл в раздевалку к игрокам, у них уже шли жаркие споры. Донован спросил, нужно ли ему оставить игроков, те сказали, что да, и тренер ушёл из раздевалки. Наставник заявил, что принятие конфликтной ситуации является одной из важнейших целей на сезон», — написала Поу в своём профиле социальной сети X (ранее — Twitter).

«Оклахома-Сити» победила со счётом 124:104. Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, набравший 31 очко и отдавший 10 результативных передач.