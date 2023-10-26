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Малик Монк исполнил мощный данк в быстром отрыве во время матча «Юта» — «Сакраменто»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написании новости счёт 118:101 в пользу гостей.

Атакующий защитник «Сакраменто» Малинк Монк во время игры стал автором эффектного момента. Так, в концовке третьей четверти разыгрывающий ДеАарон Фокс совершил перехват и отдал результативную передачу в быстром отрыве Малику Монку, завершившему момент постер-данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее тяжёлый форвард «Кингз» Александар Везенков в середине первой четверти получил передачу от Монка. Везенков реализовал трёхочковый бросок — это первые очки в НБА в карьере форварда.