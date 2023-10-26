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Малик Монк исполнил мощный данк в быстром отрыве во время матча «Юта» — «Сакраменто»

Малик Монк исполнил мощный данк в быстром отрыве во время матча «Юта» — «Сакраменто»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написании новости счёт 118:101 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
114 : 130
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Кларксон - 24, Маркканен - 19, Коллинс - 15, Секстон - 9, Джордж - 8, Хортон-Такер - 8, Данн - 8, Кесслер - 8, Агбаджи - 5, Олиник - 5, Фонтеккио - 2, Саманич - 2, Хендрикс - 1, Сенсабо, Юртсевен
Сакраменто Кингз: Барнс - 33, Сабонис - 22, Фокс - 18, Murray - 15, Монк - 10, Дуарте - 9, Макги - 8, Везенков - 8, Хаертер - 7, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень, Форд

Атакующий защитник «Сакраменто» Малинк Монк во время игры стал автором эффектного момента. Так, в концовке третьей четверти разыгрывающий ДеАарон Фокс совершил перехват и отдал результативную передачу в быстром отрыве Малику Монку, завершившему момент постер-данком.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее тяжёлый форвард «Кингз» Александар Везенков в середине первой четверти получил передачу от Монка. Везенков реализовал трёхочковый бросок — это первые очки в НБА в карьере форварда.

Момент с Везенковым:
Видео
MVP Евролиги 2023 года Везенков в матче с «Ютой» отметился первым попаданием с игры в НБА
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