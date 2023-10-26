«Нью-Йорк» уступил «Бостону» с разницей в четыре очка, реализовав 54% штрафных бросков

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс». Гости одержали в нём победу со счётом 108:104.

Примечательно, что игроки «Нью-Йорка» 26 раз выходили на линию штрафных бросков, реализовав при этом всего 14 попыток. Таким образом, процент реализации штрафных бросков хозяев составил 53,8.

В составе «Нью-Йорка» самыми результативными игроками стали защитники Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли. На счету обоих по 24 очка. Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 15 очков, у форварда Джулиуса Рэндла — 14 очков, а также 11 подборов и семь результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На счету американца 34 очка. Также он сделал 11 подборов. Его партнёр по команде, латвийский центровой Кристапс Порзингис набрал 30 очков и сделал восемь подборов. На счету защитника гостей Деррика Уайта 12 очков.