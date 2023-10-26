Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк» уступил «Бостону» с разницей в четыре очка, реализовав 54% штрафных бросков

«Нью-Йорк» уступил «Бостону» с разницей в четыре очка, реализовав 54% штрафных бросков
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс». Гости одержали в нём победу со счётом 108:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что игроки «Нью-Йорка» 26 раз выходили на линию штрафных бросков, реализовав при этом всего 14 попыток. Таким образом, процент реализации штрафных бросков хозяев составил 53,8.

В составе «Нью-Йорка» самыми результативными игроками стали защитники Ар Джей Барретт и Иммануэль Куикли. На счету обоих по 24 очка. Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 15 очков, у форварда Джулиуса Рэндла — 14 очков, а также 11 подборов и семь результативных передач.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На счету американца 34 очка. Также он сделал 11 подборов. Его партнёр по команде, латвийский центровой Кристапс Порзингис набрал 30 очков и сделал восемь подборов. На счету защитника гостей Деррика Уайта 12 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Куикли - 24, Барретт - 24, Брансон - 15, Рэндл - 14, Гримс - 11, Харт - 7, Хартенштайн - 7, Робинсон - 2, Дивинченцо, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Порзингис - 30, Уайт - 12, Браун - 11, Холидэй - 9, Хорфорд - 8, Притчард - 4, Бриссетт, Михайлюк, Уолш, Хозер, Корнет, Бэнтон, Стивенс, Кета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android