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«Даллас» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 15 очков в дебюте, трипл-дабл у Дончича

«Даллас» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 15 очков в дебюте, трипл-дабл у Дончича
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Сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержал «Даллас» со счётом 126:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. Ему удалось оформить трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг набрал 22 очка и сделал шесть ассистов.

Первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма провёл на площадке только 23 минуты из-за того, что испытывал проблемы с перебором фолов. В итоге он набрал 15 очков, девять из которых пришлись на четвёртую четверть, и сделал пять подборов. Хорошую игру провёл Девин Васселл — у него 23 очка и пять подборов.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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