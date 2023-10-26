«Даллас» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 15 очков в дебюте, трипл-дабл у Дончича

Сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержал «Даллас» со счётом 126:119.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. Ему удалось оформить трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг набрал 22 очка и сделал шесть ассистов.

Первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма провёл на площадке только 23 минуты из-за того, что испытывал проблемы с перебором фолов. В итоге он набрал 15 очков, девять из которых пришлись на четвёртую четверть, и сделал пять подборов. Хорошую игру провёл Девин Васселл — у него 23 очка и пять подборов.

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