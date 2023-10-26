Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Док Риверс высказался о влиянии Николы Йокича, оказываемом на партнёров по «Денверу»

Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт ESPN Док Риверс рассказал о колоссальном влиянии центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича на партнёров по команде.

«Будь я генеральным менеджером, я бы испугался подписывать любого игрока из «Денвер Наггетс», потому что Йокич делает их намного лучше», — заявил Риверс в эфире на телеканале ESPN.

Отметим, что во вчерашнем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Йокич отметился очередным трипл-даблом — 29 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. «Денвер» является действующим чемпионом НБА. В финальной серии плей-офф «Наггетс» оказались сильнее «Майами Хит» — 4-1.

Ранее Шакил О'Нил после окончания стартового матча сезона с участием «горняков» на сербском языке признался сербскому центровому в любви.

Момент с Шакилом и Йокичем: Видео Шакил О'Нил на сербском языке признался Николе Йокичу в любви

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: