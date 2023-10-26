Стив Керр: прогнозы Чарльза Баркли не сбываются в 90% случаев

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр посмеялся над критикой со стороны бывшего игрока НБА Чарльза Баркли.

«Ну, я работал с Чарльзом, и его прогнозы не сбываются примерно в 90% случаев. Его процент попадания, вероятно, составляет около 5-7%, так что я чувствую себя довольно хорошо», — приводит слова Керра Sportskeeda.

Напомним, вчера, 25 октября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 108:104.

В составе хозяев стоит выделить разыгрывающего Стефена Карри. Он набрал 27 очков и сделал пять подборов. Крис Пол в своём дебютном матче за новую команду отметился 14 очками, шестью подборами и девятью ассистами.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри: