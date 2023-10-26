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Ник Райт считает, что «Лейкерс» нужно обменять Энтони Дэвиса

Ник Райт считает, что «Лейкерс» нужно обменять Энтони Дэвиса
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Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт во время своей передачи высказал мнение о том, что бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис должен быть обменян командой.

В стартовом матче сезона «озёрники» встречались с действующим чемпионом, «Денвер Наггетс». Во второй половине встречи Дэвис не смог заработать ни одного очка, а его команда проиграла с разницей в 12 очков. После этого Райт сказал, что команде нужно распрощаться с американским игроком и попытаться приобрести Джоэла Эмбиида.

Ранее известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс после матча «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу Николы Йокича и Энтони Дэвиса.

Мнение Бэйлесса:
Скип Бэйлесс: Йокич превратил Дэвиса в посмешище

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

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