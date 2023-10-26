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Грег Попович прокомментировал дебют Виктора Вембаньямы в НБА

Грег Попович прокомментировал дебют Виктора Вембаньямы в НБА
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович дал комментарий по поводу дебютного выступления Виктора Вембаньямы в НБА.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Одна из самых сложных вещей для игрока — это когда у тебя возникают проблемы с фолами, когда ты не можешь войти в ритм — то входишь в игру, то выходишь из неё. Сегодня, несмотря на его юный возраст, проявилась его зрелость», — приводит слова Поповича Clutch Points.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Даллас» одержал победу со счётом 126:119.

Вембаньяма, являющийся первым пиком драфта НБА 2023 года, провёл на площадке только 23 минуты из-за того, что испытывал проблемы с перебором фолов. В итоге он набрал 15 очков, девять из которых пришлись на четвёртую четверть, и сделал пять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
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