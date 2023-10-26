Грег Попович прокомментировал дебют Виктора Вембаньямы в НБА

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович дал комментарий по поводу дебютного выступления Виктора Вембаньямы в НБА.

«Одна из самых сложных вещей для игрока — это когда у тебя возникают проблемы с фолами, когда ты не можешь войти в ритм — то входишь в игру, то выходишь из неё. Сегодня, несмотря на его юный возраст, проявилась его зрелость», — приводит слова Поповича Clutch Points.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Даллас» одержал победу со счётом 126:119.

Вембаньяма, являющийся первым пиком драфта НБА 2023 года, провёл на площадке только 23 минуты из-за того, что испытывал проблемы с перебором фолов. В итоге он набрал 15 очков, девять из которых пришлись на четвёртую четверть, и сделал пять подборов.