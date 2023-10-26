Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич — о стартовой победе над «Сан-Антонио»: в 1-й четверти мы забросили слишком много

Дончич — о стартовой победе над «Сан-Антонио»: в 1-й четверти мы забросили слишком много
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал победу в стартовом матче нового сезона с «Сан-Антонио Спёрс» (126:119).

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Я думаю, что мы очень хорошо играли в защите на протяжении трёх четвертей. В первой четверти мы забросили… Кажется, 42? Это слишком много», — сказал Дончич после матча.

Словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи. Ему удалось оформить трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде, Кайри Ирвинг, набрал 22 очка и сделал шесть ассистов.

Первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма провёл на площадке только 23 минуты из-за того, что испытывал проблемы с перебором фолов. В итоге он набрал 15 очков, девять из которых пришлись на четвёртую четверть, и сделал пять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android