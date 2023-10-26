Дончич — о стартовой победе над «Сан-Антонио»: в 1-й четверти мы забросили слишком много

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал победу в стартовом матче нового сезона с «Сан-Антонио Спёрс» (126:119).

«Я думаю, что мы очень хорошо играли в защите на протяжении трёх четвертей. В первой четверти мы забросили… Кажется, 42? Это слишком много», — сказал Дончич после матча.

Словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи. Ему удалось оформить трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач. Его партнёр по команде, Кайри Ирвинг, набрал 22 очка и сделал шесть ассистов.

Первый пик драфта НБА 2023 года Вембаньяма провёл на площадке только 23 минуты из-за того, что испытывал проблемы с перебором фолов. В итоге он набрал 15 очков, девять из которых пришлись на четвёртую четверть, и сделал пять подборов.