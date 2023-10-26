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«Это мусор». Тайриз Халибёртон высказался о Матче всех звёзд НБА в прошлом году

«Это мусор». Тайриз Халибёртон высказался о Матче всех звёзд НБА в прошлом году
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказал своё мнение по поводу Матча всех звёзд НБА в прошлом сезоне.

«В прошлом году это был мусор», — сказал Халибёртон.

Напомним, сам Тайриз Халибёртон в минувшем сезоне добился права участвовать в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и делал 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.

Халибёртон был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибёртона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.

В стартовом матче нового сезона «Индиана» оказалась сильнее «Вашингтон Уизардс» — 143:120.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
143 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Браун - 24, Халибёртон - 20, Матурин - 18, Хилд - 14, Смит - 13, Нембард - 12, Топпин - 11, Тёрнер - 11, Несмит - 7, Нвора - 5, Макконнелл - 4, Джексон - 4, Уокер, Шиппард, Тайс
Вашингтон Уизардс: Кузма - 25, Пул - 18, Джонс - 16, Галлинари - 16, Кисперт - 11, Авдия - 9, Райт - 8, Гэффорд - 6, Оморуи - 4, Кулибали - 3, Батлер - 3, Роллинз - 1, Болдуин Мл., Батлер, Мускала
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