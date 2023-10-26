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«Это мусор». Тайриз Халибёртон высказался о Матче всех звёзд НБА в прошлом году

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказал своё мнение по поводу Матча всех звёзд НБА в прошлом сезоне.

«В прошлом году это был мусор», — сказал Халибёртон.

Напомним, сам Тайриз Халибёртон в минувшем сезоне добился права участвовать в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и делал 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.

Халибёртон был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибёртона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.

В стартовом матче нового сезона «Индиана» оказалась сильнее «Вашингтон Уизардс» — 143:120.