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«Я придерживаюсь более высоких стандартов». Брансон — о плохой статистике с «Бостоном»

«Я придерживаюсь более высоких стандартов». Брансон — о плохой статистике с «Бостоном»
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче с «Бостон Селтикс» (108:104).

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Защитник показал результат 6 из 21 с игры в игре с «Бостон Селтикс». При этом он отказался использовать нервозность в качестве оправдания, когда его спросили, можно ли списать на это его неудачное выступление.

«Может быть, но я придерживаюсь более высоких стандартов. Я просто должен стать лучше — независимо от того, каким получился стартовый матч», — сказал Брансон после матча.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На счету американца 34 очка. Также он сделал 11 подборов. Его партнёр по команде, латвийский центровой Кристапс Порзингис набрал 30 очков и сделал восемь подборов.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Куикли - 24, Барретт - 24, Брансон - 15, Рэндл - 14, Гримс - 11, Харт - 7, Хартенштайн - 7, Робинсон - 2, Дивинченцо, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Порзингис - 30, Уайт - 12, Браун - 11, Холидэй - 9, Хорфорд - 8, Притчард - 4, Бриссетт, Михайлюк, Уолш, Хозер, Корнет, Бэнтон, Стивенс, Кета
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