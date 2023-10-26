«Я придерживаюсь более высоких стандартов». Брансон — о плохой статистике с «Бостоном»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче с «Бостон Селтикс» (108:104).

Защитник показал результат 6 из 21 с игры в игре с «Бостон Селтикс». При этом он отказался использовать нервозность в качестве оправдания, когда его спросили, можно ли списать на это его неудачное выступление.

«Может быть, но я придерживаюсь более высоких стандартов. Я просто должен стать лучше — независимо от того, каким получился стартовый матч», — сказал Брансон после матча.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На счету американца 34 очка. Также он сделал 11 подборов. Его партнёр по команде, латвийский центровой Кристапс Порзингис набрал 30 очков и сделал восемь подборов.