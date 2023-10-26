Зайон Уильямсон: Морант вернётся после дисквалификации и будет лучше, чем когда-либо

Звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который на старте нового сезона НБА отбывает 25-матчевую дисквалификацию.

«Не могу сказать ничего плохого о Джа — и никогда не скажу. Это мой брат. Мы все живём и учимся. И я не могу дождаться, когда он вернётся на площадку. Он вернётся после дисквалификации и будет лучше, чем когда-либо», — приводит слова Уильямсона Dailymemphian.

Напомним, причина дисквалификации баскетболиста связана с произошедшим с ним скандалом. Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. При этом в марте 2023 года Джа уже появлялся на публике с пистолетом. Тогда его дисквалифицировали на восемь матчей.

Джа Морант играет в баскетбол с детьми: