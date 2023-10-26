Владислав Емченко высказался о неожиданных результатах в Единой лиге ВТБ на старте сезона

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, почему на старте сезона Единой лиги ВТБ было так много неожиданных результатов в матчах разных команд.

«Почему в этом сезоне Единой лиги ВТБ так много сенсационных результатов? Наверное, это связано с тем, что все команды усилились. Приехали новые тренеры с интересными идеями, баскетбол развивается. Очень круто, что чемпионат с самого начала такой непредсказуемый.

Что касается нашей команды… Это должно научить тому, что на каждый матч надо настраиваться одинаково, не недооценивать никого из соперников. Потому что любая команда, как показала практика, в этом сезоне может удивить, а проигрывать нам сейчас очень не хочется», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в прошлом сезоне добрался до финала Единой лиги ВТБ, где уступил казанскому УНИКСу со счётом 1-4.