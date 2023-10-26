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Лука Дончич оценил дебют новичка «Далласа» Дерека Лайвли в первом матче нового сезона НБА

Лука Дончич оценил дебют новичка «Далласа» Дерека Лайвли в первом матче нового сезона НБА
Лука Дончич
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич оценил дебют новоиспечённого центрового команды Дерека Лайвли в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (126:119).

«Он сыграл чертовски потрясающе», — сказал Лука Дончич в интервью ESPN после матча с «Сан-Антонио».

При этом сперва Дончич произнёс ругательство во время того, как хвалил одноклубника, но резко исправился и засмущался после ответа.

Напомним, 19-летний Лайвли провёл первый матч в Национальной баскетбольной ассоциации, набрав в нём 16 очков и сделав 10 подборов.

Отметим, что в прошлом сезоне в «Даллас» был обменян Кайри Ирвинг, но команда так и не смогла пройти в плей-офф. Баскетболисты «Маверикс» завершили регулярный чемпионат на 11-м месте с отрицательным балансом побед и поражений — 38-44.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
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