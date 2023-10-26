Лука Дончич оценил дебют новичка «Далласа» Дерека Лайвли в первом матче нового сезона НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич оценил дебют новоиспечённого центрового команды Дерека Лайвли в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (126:119).

«Он сыграл чертовски потрясающе», — сказал Лука Дончич в интервью ESPN после матча с «Сан-Антонио».

При этом сперва Дончич произнёс ругательство во время того, как хвалил одноклубника, но резко исправился и засмущался после ответа.

Напомним, 19-летний Лайвли провёл первый матч в Национальной баскетбольной ассоциации, набрав в нём 16 очков и сделав 10 подборов.

Отметим, что в прошлом сезоне в «Даллас» был обменян Кайри Ирвинг, но команда так и не смогла пройти в плей-офф. Баскетболисты «Маверикс» завершили регулярный чемпионат на 11-м месте с отрицательным балансом побед и поражений — 38-44.