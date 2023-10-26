Рич Пол назвал себя одним из лучших снайперов, наравне с Карри, Томпсоном и Лиллардом

Известный баскетбольный агент Рич Пол заявил, что считает себя отличным снайпером наравне со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дэмьеном Лиллардом.

«Я один из лучших бросающих бросающих и по сей день… Если бы я был в числе 450 игроков НБА, то я был бы наравне с такими парнями, как Стефен [Карри], Клэй [Томпсон] и Дэмьен [Лиллард]. Если вы говорите о бросках, то я точно в этом списке», — приводит слова Пола Fadeaway World.

41-летний Рич Пол является основателем и генеральным директором компании Klutch Sports Group. Он считается одним из самых влиятельных агентов в спорте. Помимо Джеймса, его клиентами являются такие звёзды НБА, как Энтони Дэвис, Зак Лавин и Дрэймонд Грин.

Отметим, что девушкой известного агента является 16-кратная обладательница Грэмми, британская певица Адель.