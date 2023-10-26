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«Вембаньяма — талант поколения в защите». Джей Уильямс — о центровом «Сан-Антонио»

«Вембаньяма — талант поколения в защите». Джей Уильямс — о центровом «Сан-Антонио»
Виктор Вембаньяма
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Аналитик ESPN Джей Уильямс рассказал, что первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») может стать одним из великих игроков в защите в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Вембаньяма — талант поколения в защите… У него есть шанс стать одним из величайших игроков, которых когда-либо видела НБА, если он сможет оставаться здоровым», — сказал Джей Уильямс в эфире программы Get Up на ESPN.

Напомним, сезон-2023/2024 станет для 19-летнего Вембаньямы первым в Национальной баскетбольной ассоциации. Центровой был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте 2023 года.

Отметим, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летней центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

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Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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