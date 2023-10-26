Стивен Эй Смит: отношения между Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном мертвы

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал об отношениях между бывшими баскетболистами «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном.

«Эти отношения мертвы. Никакой дружбы между ними нет», — сказал Эй Смит в эфире своего подкаста на YouTube.

Джордан и Пиппен во время совместной игры за «Чикаго Буллз» выиграли шесть чемпионств, оформив два три-пита — с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. Также на счету обоих баскетболистов две выигранных золотые медали Олимпийских игр.

Напомним, сын Джордана Маркус находится в отношениях с бывшей женой Пиппена Ларсой. При этом «его воздушество» не одобрил отношения сына. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет.

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим: