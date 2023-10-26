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Кристапс Порзингис прокомментировал дебют в «Селтикс» в матче с бывшей командой

Кристапс Порзингис прокомментировал дебют в «Селтикс» в матче с бывшей командой
Кристапс Порзингис
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис поделился эмоциями от первого матча в составе «кельтов» с бывшей командной «Нью-Йорк Никс».

«Это было потрясающе, я не собираюсь лгать. Играть здесь, в «Гардене», конечно, всегда по-особенному. В какой-то момент была невероятная атмосфера, когда фанаты прониклись игрой и «Никс» вернулись в игру. Но мы сохраняли равновесие, мы сохраняли спокойствие и смогли завершить игру, сделав несколько результативных передач и несколько штрафных бросков. В целом это была весёлая игра, это точно.

Конечно, если ты не играешь за «Нью-Йорк», то ты враг. И я полностью понимаю эту часть. Я скучаю по этому месту и желаю этой организации только самого лучшего», — сказал Порзингис в интервью после матча с «Нью-Йорком».

Напомним, «Бостон» обыграл «Нью-Йорк» со счётом 108:104 в первом для команд матче сезона-2023/2024 НБА.

Результат матча «Никс» — «Селтикс»:
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«Нью-Йорк» проиграл «Бостону» в концовке, Джейсон Тейтум набрал 34 очка

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»:

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