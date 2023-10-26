Девин Букер и Брэдли Бил пропустят матч «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Атакующие защитники «Финикс Санз» Девин Букер и Брэдли Бил пропустят матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» в связи с травмами. Об этом сообщает известный журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По данным источника, у Букера проблемы с ногами, а Бил испытывает проблемы со спиной. Отметим, по новым правилам управления нагрузки в НБА баскетболистам нужно провести как минимум 65 игр в регулярном сезоне, чтобы претендовать на индивидуальную награду.

Напомним, «Финикс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче сезона-2023/2024 в НБА со счётом 108:104. При этом Букер стал самым результативным игроком в команде, набрав 32 очка по завершении встречи. Встреча между «Финиксом» и «Лейкерс» пройдёт 27 октября в 5:00 мск.

Девин Букер показал фрагмент тренировки перед стартом сезона: